Intel : les activités réorganisées, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé hier soir une réorganisation de ses activités avec la scission de son métier de centres de données en deux pôles et la création de deux nouvelles branches, l'une dédiée aux logiciels et l'autre à l'informatique à hautes performances et aux composants graphiques. Le directeur général du groupe, Pat Gelsinger, a notamment justifié cette réorganisation par la nécessité de promouvoir deux cadres talentueux du fabricant de processeurs, Sandra Rivera et Raja Koduri. 'Depuis que je suis revenu chez Intel, j'ai été impressionné par l'ampleur du talent et l'incroyable capacité d'innovation de l'entreprise, mais nous devons aller plus vite afin d'atteindre nos ambitions', a-t-il expliqué. Dans le cadre de la réorganisation, Sandra Rivera prendra la direction du nouveau pôle regroupant les métiers de centres de données et d'applications liées à l'intelligence artificielle. Quant à Raja Koduri, il prendra en charge la division de l'informatique haute-performance et de puces graphiques. La réorganisation prévoit également l'arrivée de Nick McKeown en tant que responsable de la nouvelle entité de réseaux et d'informatique périphérique ('edge'), ainsi que la nomination de Greg Lavender en tant que directeur technologique, également responsable des activités de logiciels et de technologies avancées. Une heure après l'ouverture, le titre Intel perdait 0,4%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones. La réaction négative du marché était toutefois prévisible, les analystes reconnaissant que les cadres nommés n'ont pas vraiment le profil de 'rocks stars'. 'Ce sont les geeks qui prennent le pouvoir', lâche ainsi un spécialiste de la valeur.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -0.94%