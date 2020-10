Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : léger relèvement des objectifs annuels Cercle Finance • 23/10/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi soir relever légèrement ses objectifs pour 2020, visant désormais un BPA ajusté de 4,90 dollars et une croissance de 5% des revenus à 75,3 milliards de dollars, contre des estimations précédentes de respectivement 4,85 dollars et 75 milliards. Sur le troisième trimestre, le géant des microprocesseurs a engrangé un bénéfice net ajusté en repli de 26% à 4,7 milliards de dollars, soit un BPA en recul de 22% à 1,11 dollar, globalement conforme aux attentes. Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 5,5 points à 54,8% pour des revenus en retrait de 4% à 18,3 milliards de dollars, avec un gain de 1% dans l'activité PC mais une baisse de 10% dans l'activité données.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.75%