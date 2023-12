Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: le titre soutenu par les dernières avancées dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Le titre Intel grimpe de presque 5% jeudi à la Bourse de New York, le fabricant de semi-conducteurs bénéficiant de ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.



A l'occasion de sa journée 'AI Everywhere' (l'IA partout) organisée aujourd'hui à New York, le groupe a levé le voile sur toute une série de nouveautés dans les centres de données, le cloud, les réseaux, l'informatique 'edge' et les PC.



Intel a notamment présenté son dernier processeur pour ordinateurs personnels, le 'Core Ultra' qui ouvre selon lui la voie à une nouvelle génération de PC alimentés par l'IA.



Cette puce, qui propose des innovations 'sur tous les fronts' (graphisme, puissance, autonomie de la batterie et nouvelles fonctionnalités d'IA) représente la plus grande transformation de l'expérience PC en 20 ans, depuis le lancement d'Intel Centrino et ses fonctionnalités de Wi-Fi, indique Intel.



Quant à sa nouvelle puce pour serveurs, la cinquième génération de la famille de produits, elle permet un gain de performances moyen de 21% par rapport aux modèles antérieurs, fait valoir l'entreprise californienne.



Enfin, son directeur général Pat Gelsinger a fait une première démonstration du nouvel accélérateur d'IA révolutionnaire, Gaudi3, dont le lancement est prévu en 2024.



Avec un gain de 4,5%, le titre Intel signait la plus forte hausse de l'indice Dow Jones jeudi en début de matinée, ce qui porte à plus de 74% ses gains depuis le début de l'année.





