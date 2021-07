Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : le titre profite de la rumeur GlobalFoundries Cercle Finance • 16/07/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - L'action Intel affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones vendredi à la Bourse de New York sur des spéculations prêtant au groupe des visées sur le fondeur de circuits intégrés GlobalFoundries. Le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, fait état d'une offre qui pourrait valoriser le fondeur détenu par Mubadala Investment Company, le fonds souverain d'Abou Dhabi, autour de 30 milliards de dollars. Les analystes d'UBS estiment dans une note publiée ce vendredi que l'opération présenterait plusieurs avantages pour Intel, en élargissant son empreinte opérationnelle, sa présence géographique, son portefeuille de clients ainsi que ses capacités de conception et de développement. 'Ces informations surviennent alors que le nouveau directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, cherche à renforcer les capacités du groupe en matière de production de puces et à définir une stratégie pour Intel Foundry Services (IFS), la branche de services pour les fonderies', expliquent de leur côté les équipes de Wells Fargo. A Wall Street, le titre Intel progressait de 0,7% vendredi matin alors que le Dow Jones cédait 0,2% au même moment. Intel doit publier ses comptes de deuxième trimestre le 22 juillet.

