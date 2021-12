Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : le titre monte, IPO confirmée pour Mobileye information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - L'action Intel bondit mardi matin à la Bourse de New York après la confirmation par le géant des semi-conducteurs de son projet d'introduire en Bourse (IPO) sa filiale automobile Mobileye. A 11h00 (heure locale), le titre s'adjuge près de 4%, signant ainsi la troisième plus forte hausse de l'indice Dow Jones derrière American Express et Salesforce. Il a pris jusqu'à 8% en début de matinée. Intel a publié dans la nuit un communiqué confirmant qu'il prévoyait d'introduire en Bourse sa filiale spécialisée dans la conduite autonome, vers le milieu de l'année prochaine. Le géant américain des semi-conducteurs, qui compte rester actionnaire majoritaire de la société, explique vouloir créer de la valeur pour ses actionnaires en capitalisant sur la croissance rapide de l'activité de Mobileye. 'Des informations de presse laissent penser que la valorisation de Mobileye pourrait se situer autour de 50 milliards de dollars, soit plus de trois fois le prix d'environ 15 milliards qu'Intel avait déboursé lors de son acquisition en 2017', soulignent les analystes de Wedbush Securities. S'il ne se montre pas surpris par la réaction positive du marché, le courtier californien doute qu'il s'agisse d'une opération susceptible de changer la donne pour Intel. 'Le groupe a du mal à maintenir ses parts de marché sur ses activités de coeur, alors même qu'il essaie de retrouver ses capacités de production et sa compétitivité face à ses concurrents', explique Wedbush. A en croire Pat Gelsinger, le directeur général d'Intel, Mobileye devrait générer un chiffre d'affaires 'record' cette année à la faveur d'une croissance d'au moins 40% par rapport à 2020. L'entreprise née en Israël, qui conçoit des systèmes anti-collision entre véhicules, avait été cotée en Bourse de 2014 jusqu'en 2017 et son rachat par Intel.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +4.31%