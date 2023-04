Intel: le titre monte, Bernstein voit du mieux information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 16:32

(CercleFinance.com) - L'action Intel évolue en nette hausse lundi matin à la Bourse de New York, soutenue par une note de Bernstein qui estime que les perspectives du fabricant de processeurs commencent enfin à s'améliorer.



A 10h15 (heure de New York), le titre du fabricant de semi-conducteurs monte de 2%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, qui progresse au même moment de 1%.



'Nous avons été résolument négatifs sur les perspectives d'Intel depuis un certain temps, une posture justifiée par l'effondrement total de l'entreprise sous l'effet de l'affaiblissement de son marché mais aussi de mauvaises décisions qui ont effacé plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, consommé des milliards de trésorerie et fait plonger la valeur de près de 50% depuis l'arrivée du directeur général Pat Gelsinger', rappelle l'analyste.



'Mais si les choses semble toujours aller mal, nous pensons que la toile de fond commence enfin à s'améliorer, les problèmes du groupe étant désormais bien connus et les prévisions du marché suffisamment basses pour ne plus être revues à la baisse', ajoute-t-il.



'La valeur ne cède plus de terrain malgré (un grand nombre) de mauvaises nouvelles, ce qui montre que les investisseurs se sont bien fait à cette idée', conclut le professionnel.



Dans ce contexte, Bernstein relève son opinion sur le titre de 'sous-performance' à 'performance en ligne' avec un objectif rehaussé à 30 dollars.