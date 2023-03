Intel: le titre grimpe sur un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - L'action Intel s'inscrit en vive hausse jeudi à la Bourse de New York après que Susquehanna a relevé sa recommandation sur le titre.



Dans une note consacrée aux fabricants de puces, l'intermédiaire justifie son conseil en expliquant que la plus grande partie de la correction du marché des semi-conducteurs est selon lui passée.



'En tout cas pour ce qui concerne les acteurs de l'électronique grand public, des PC et des téléphones portables', précise-t-il, ajoutant que les segments des puces pour l'automobile et l'industrie sont encore susceptibles de se contracter.



S'agissant d'Intel, qu'il relève de 'négatif' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 23 à 26 dollars, l'analyste reconnaît que les choses 'ne s'améliorent pas' forcément, mais qu'au moins 'elles ne s'empirent pas'.



Parmi les éléments les plus rassurants, Susquehanna souligne qu'Intel ne perd plus de parts de marché au profit d'AMD, que l'exécution de sa feuille de route s'améliore et que l'effet 'gueule de bois' lié à l'atténuation de l'effet télétravail s'estompe un peu.



Suite à ces commentaires, l'action Intel grimpait de 4,7% en milieu de matinée jeudi à la Bourse de New York. Le titre a beaucoup fluctué au cours des six derniers mois, le titre ayant atteint 31,3 dollars avant de tomber à un plus bas de 24,6 dollars.