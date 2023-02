Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: le dividende sabré afin de préserver la trésorerie information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mercredi qu'il allait diviser son dividende par près de trois afin de préserver sa trésorerie dans un contexte d'incertitude économique.



Le fabricant de processeurs a prévu de verser à ses actionnaires, en date du 1er juin, un dividende trimestriel de 0,125 dollar par titre, soit 0,50 dollar sur une base annuelle.



Le groupe de Santa Clara (Californie) proposait jusqu'ici à ses actionnaires un dividende trimestriel de 0,365 dollar l'action, soit 1,46 dollar en rythme annualisé.



Dans son communiqué, le spécialise des semi-conducteurs explique que cette mesure va lui conférer une flexibilité accrue afin de financer ses investissements 'critiques' dans la phase d'incertitude économique actuelle.



Intel a confirmé qu'il projetait pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars pour une marge brute de 34,1%, comme il l'avait déclaré en janvier.



Hors éléments exceptionnels, sa perte nette par action devrait ressortir autour de 0,15 dollar sur les trois premiers mois de l'exercice.



Pour mémoire, l'entreprise vise trois milliards de dollars de réductions de coûts cette année, ce qui devrait porter entre huit et 10 milliards le total de ses économies réalisées à horizon 2025.



Le titre était attendu en baisse de près de 1% mercredi à l'ouverture de Wall Street suite à ces annonces.





Valeurs associées INTEL NASDAQ 0.00%