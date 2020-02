Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : lancement de nouvelles puces 5G Cercle Finance • 24/02/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Intel annonce ce lundi une nouvelle génération de puces, dont la nouvel Atom, un SoC de 10 nm spécialement conçu pour les réseaux 5G. La puce Atom P5900 a ainsi été développée pour répondre aux besoins liés à la 5G, tels qu'une bande passante élevée et une faible latence. Intel prévoit désormais de devenir le plus grand fournisseur de silicium dans les stations de base d'ici 2021, un marché qui devrait représenter quelque 6 millions de stations de base 5G d'ici 2024.

