Intel : la filiale Mobileye va être introduite en Bourse

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé lundi soir qu'il prévoyait d'introduire en Bourse sa filiale Mobileye, spécialisée dans la conduite autonome, vers le milieu de l'année prochaine. Le géant américain des semi-conducteurs, qui compte rester actionnaire majoritaire de la société, explique vouloir créer de la valeur pour ses actionnaires en capitalisant sur la croissance rapide de l'activité de Mobileye. Mobileye devrait en effet générer un chiffre d'affaires record cette année à la faveur d'une croissance d'au moins 40% par rapport à 2020, souligne Pat Gelsinger, le directeur général d'Intel. L'entreprise née en Israël, qui conçoit des systèmes avancés d'assistance au conducteur, a été cotée en Bourse de 2014 jusqu'en 2017 et son rachat par Intel. Dans son communiqué, Intel assure qu'il ne prévoit pas de scinder sa filiale, ni de céder une participation majoritaire.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +3.53%