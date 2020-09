Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : la filiale Mobileye retenue par le chinois Geely Cercle Finance • 24/09/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi que sa filiale de conduite autonome Mobileye avait développé les fonctions de conduite assistée (ADAS) du 'Zero Concept', le nouveau véhicule électrique haut de gamme de Lynk & Co, une marque premium appartenant au groupe automobile chinois Geely. Intel en a profité pour annoncer que Mobileye et Geely avaient également conclu un accord 'de grands volumes' prévoyant l'utilisation des capteurs de vision de Mobileye pour toute une série de modèles du constructeur chinois. Aux termes de cet accord de long terme, il est prévu que les marques du groupe Geely aient recours aux technologies ADAS de Mobileye, telles que le freinage automatique d'urgence et l'avertisseur de franchissement de ligne.

