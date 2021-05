Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : l'UE autorise l'acquisition des activités NAND et SSD Cercle Finance • 21/05/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition des activités NAND (Not And) et SSD (Solid-State Drives) d'Intel Corporation par SK hynix (République de Corée). L'activité NAND et SSDs d'Intel est active dans la fabrication et la vente de produits utilisant la mémoire flash NAND. SK hynix conçoit et fabrique des dispositifs de stockage de mémoire tels que la DRAM (Dynamic Random Access Memory), la mémoire flash NAND et les SSD basés sur la technologie NAND, ainsi que le CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux limités et des effets limités résultant des relations verticales entre les entreprises.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.33%