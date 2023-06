Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: l'installation du supercalculateur Aurora est achevée information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi soir avoir bouclé, en collaboration avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) et le Département américain de l'Energie (DoE), l'installation de son supercalculateur Aurora.



Le fabricant de processeurs indique que le système est maintenant déployé au sein du laboratoire national d'Argonne, l'un des plus importants centres de recherche américains dans le domaine l'énergie nucléaire.



Ce superordinateur doit lui permettre d'opérer des calculs de haute performance grâce à l'utilisation de la simulation, de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle à grande échelle.



Equipé de 63.744 processeurs GPU Max Series pour centres de données et de 21.248 processeurs Xeon CPU Max Series processors, il s'agit du premier ordinateur à atteindre une puissance de plus de deux exaflops, sachant qu'un exaflop représente un milliard de milliards d'opérations par seconde.





