Intel : JPMorgan reprend le suivi à Sous-pondérer

(AOF) - JPMorgan reprend le suivi d'Intel à Sous-pondérer avec un objectif de cours de 32 dollars. " Après plusieurs années de perte de parts de marché dans les processeurs pour serveurs au profit d'AMD et d'erreurs continues dans l'exécution, nous pensons qu'il faudra plusieurs années avant qu'Intel soit en mesure d'inverser la tendance et de reprendre le leadership technologique dans l'espoir de regagner des parts de marché ", prévient le bureau d'études.

L'écart technologique que le groupe tente de combler par rapport à AMD/TSMC est considérable - 1 à 2 générations de retard - et nécessitera une exécution sans faille, pour laquelle l'équipe n'a pas de bons antécédents.

" Pour compliquer les difficultés d'exécution de l'équipe, la demande pour les PC et les serveurs devrait être faible au cours des 12 prochains mois, avec une baisse attendue de 14 % et de 5 % en volumes des PC en 2022 et 2023 et une croissance de seulement 4 % et 1 % des des serveurs, selon l'équipe IT Hardware de J.P. Morgan, ce qui devrait peser sur les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles d'Intel et susciter des inquiétudes sur la durabilité du versement des dividendes " ajoute l'analyste.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.