Intel impressionne avec ses résultats et ses perspectives

(AOF) - Intel est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur de profits et de perspectives bien meilleurs qu’attendu. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a vu son bénéfice net part du groupe chuter de 70% à 297 millions de dollars, soit 7 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 41 cents, un niveau bien supérieur au consensus de 21 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 8% à 14,2 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 13,5 milliards de dollars.

Dans le détail, la division puces pour serveur (qui est la plus rentable) a enregistré un repli de 10% de ses ventes à 3,8 milliards de dollars. Le marché visait 3,94 milliards de dollars. Les revenus tirés des puces pour PC ont, eux, reculé de 3% à 7,9 milliards de dollars. Ils se comparent avec des attentes de Wall Street de 7,4 milliards de dollars.

Ces résultats se combinent à des perspectives plus optimistes que prévu pour le trimestre en cours.

La firme de Santa Clara (Californie) vise un profit par action ajustée de 44 cents et des revenus compris entre 14,5 et 15,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Le consensus s'élève à respectivement 31 cents et 14,4 milliards de dollars.

Dans le sillage de cette publication, HSBC a relevé sa recommandation à Conserver et son objectif de cours de 27 dollars à 33 dollars. "Bien que nous soyons toujours préoccupés par la reprise globale du marché des centres de données, nous relevons Intel à "Conserver" car nous prévoyons des révisions significatives des prévisions de bénéfices dues à une meilleure exécution et à l'amélioration des perspectives pour les ordinateurs personnels, ce qui entraînera une revalorisation de l'entreprise", explique le broker.

