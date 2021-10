Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : hausse du bénéfice ajusté de 54% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Intel annonce un chiffre d'affaires ajusté de 18.1 Mds$ au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport au 3e trimestre 2020. La firme dévoile un bénéfice net ajusté de 7 Mds$, en hausse de 54% par rapport à la même période un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort ainsi à 1.71$, en hausse de 59%. Pour le 4e trimestre, Intel anticipe un chiffre d'affaires ajusté de 18.3 Mds$ et un BPA ajusté de 0.9$. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Intel vise un chiffre d'affaires ajusté de 73.5 Mds$ et un BPA ajusté de 5.28$. Pat Gelsinger, directeur général d'Intel, explique que le 3e trimestre a montré l'importance de la demande mondiale en semi-conducteurs, un domaine dans lequel Intel pourrait se démarquer, assure-t-il.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +1.14%