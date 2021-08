Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : franchit une étape stratégique dans l'Oregon information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - Intel annonce aujourd'hui avoir franchi une étape importante dans le cadre de l'expansion de l'usine Intel Ronler Acres à Hillsboro, dans l'Oregon, avec l'arrivée de son premier outil de fabrication de cartes à puces. Alors qu'Intel augmente agressivement son empreinte industrielle mondiale, cet équipement consacré au dépôt en couche mince, a été livré par deux semi-remorques. Une fois installé et opérationnel, il pèsera plus de 10 tonnes. Dans le cadre du projet de développement du site (dit projet Mod3), il sera ensuite rejoint par une douzaine d'autres équipements similaires. 'Une usine Intel typique, une fois construite, est remplie d'environ 1 200 outils de fabrication de puces, dont beaucoup coûtent des millions de dollars pièce', précise l'entreprise. Pour satisfaire la demande mondiale croissante de puces informatiques, Intel construit ou agrandit également des usines en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Irlande, en Israël et au Costa Rica.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.58%