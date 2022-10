Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: fixe la fourchette de prix pour l'IPO de Mobileye information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Intel a déclaré mardi qu'il proposerait jusqu'à 5% du capital de son unité de voitures autonome Mobileye dans une fourchette de 18 à 20 dollars par action.



Le fabricant de puces a précisé qu'il s'attendait à vendre 2,05 millions d'actions de son unité de technologie d'aide à la conduite et de conduite autonome, valorisant l'entreprise bientôt introduite en bourse entre 14 et 16 milliards de dollars.



L'offre d'actions marque une étape attendue de longue date par Intel pour créer de la valeur à partir de l'une de ses unités les plus prometteuses.



Les analystes ont déclaré que ce prix bas pourrait accroître l'intérêt des investisseurs. 'Intel a décidé de procéder à l'introduction en bourse malgré l'environnement de marché, avec un prix divisé par plus de trois par rapport à ses attentes initiales en termes de valorisation', a déclaré Pierre Ferragu, chez New Street Research.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.