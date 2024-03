Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: financement de l'Etat pouvant atteindre 8,5 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Intel et l'administration Biden-Harris annoncent des conditions préliminaires pour un financement direct pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act.



Ce financement permettra de faire progresser les projets commerciaux de semi-conducteurs d'Intel en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Oregon.



Le financement proposé, associé à un crédit d'impôt à l'investissement et à l'éligibilité aux prêts de la loi CHIPS, aiderait Intel à faire progresser le leadership américain en matière de fabrication de semi-conducteurs et de technologie à l'ère de l'IA.



Intel s'attend également à bénéficier d'un crédit d'impôt à l'investissement (ITC) du département du Trésor américain allant jusqu'à 25 % sur plus de 100 milliards de dollars d'investissements qualifiés et de l'éligibilité à des prêts fédéraux jusqu'à 11 milliards de dollars.



Le financement proposé soutient les plans précédemment annoncés d'Intel d'investir plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis sur cinq ans pour étendre la capacité de fabrication de puces aux États-Unis et les capacités essentielles à la sécurité économique et nationale et à l'accélération des technologies émergentes, telles que l'IA.





