Intel en pourparlers avec de grands investisseurs pour une augmentation de capital à prix réduit, selon CNBC

Intel INTC.O est en pourparlers avec d'autres grands investisseurs pour recevoir une injection de capital à un prix réduit, a rapporté CNBC mercredi, quelques jours après que le fabricant de puces ait reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T .