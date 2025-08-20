 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel en pourparlers avec de grands investisseurs pour une augmentation de capital à prix réduit, selon CNBC
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O est en pourparlers avec d'autres grands investisseurs pour recevoir une injection de capital à un prix réduit, a rapporté CNBC mercredi, quelques jours après que le fabricant de puces ait reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T .

Valeurs associées

INTEL
23,4350 USD NASDAQ -7,41%
SOFTBANK GROUP
85,390 EUR Tradegate -6,06%
© 2025 Thomson Reuters.

