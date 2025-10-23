Intel en hausse avant la publication de ses résultats ; l'accent est mis sur le redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions d'Intel Corp INTC.O progressent de 1,3 % jeudi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, les investisseurs recherchant des signes de progrès dans les tentatives du directeur général Lip-Bu Tan de relancer le fabricant de puces en difficulté

** Les actions d'INTC ont augmenté d'environ 87% depuis le début de l'année, y compris sur la séance, suite à des investissements de plusieurs milliards de dollars de Nvidia

NVDA.O et du japonais SoftBank 9984.T , ainsi qu'à une participation sans précédent du gouvernement américain ** INTC a perdu des parts dans les ordinateurs personnels et les processeurs de serveurs au profit d'AMD>, tandis que l'architecture basée sur Arm constitue une menace () pour son architecture de puce x86 héritée du passé. INTC est également à la traîne de ses rivaux dans le domaine des puces d'IA

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% à 13,14 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,01 $ contre 0,17 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action a récemment été valorisée à 70 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 22