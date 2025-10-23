 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 260,00
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel en hausse avant la publication de ses résultats ; l'accent est mis sur le redressement
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 19:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions d'Intel Corp INTC.O progressent de 1,3 % jeudi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, les investisseurs recherchant des signes de progrès dans les tentatives du directeur général Lip-Bu Tan de relancer le fabricant de puces en difficulté

** Les actions d'INTC ont augmenté d'environ 87% depuis le début de l'année, y compris sur la séance, suite à des investissements de plusieurs milliards de dollars de Nvidia

NVDA.O et du japonais SoftBank 9984.T , ainsi qu'à une participation sans précédent du gouvernement américain ** INTC a perdu des parts dans les ordinateurs personnels et les processeurs de serveurs au profit d'AMD>, tandis que l'architecture basée sur Arm constitue une menace () pour son architecture de puce x86 héritée du passé. INTC est également à la traîne de ses rivaux dans le domaine des puces d'IA

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% à 13,14 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,01 $ contre 0,17 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action a récemment été valorisée à 70 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 22

Valeurs associées

INTEL
37,5335 USD NASDAQ +1,66%
NVIDIA
182,4050 USD NASDAQ +1,18%
SOFTBANK GROUP
129,960 EUR Tradegate -0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank