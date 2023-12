Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: dopé par un relèvement de recommandation de BofA information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le titre Intel signe de nouveau la plus forte hausse de l'indice Dow Jones vendredi matin, profitant du relèvement de la recommandation de Bank of America.



Vers 10h30, le titre s'adjuge 3%, alors que le Dow perd 0,1% et que l'indice sectoriel des semi-conducteurs, le SOX, avance de 1,1%.



Dans une note sectorielle, BofA indique avoir relevé son conseil sur le fabricant de puces de 'sous-performance' à 'neutre' et porté son objectif de cours de 32 à 50 dollars, soit un potentiel d'appréciation de 9%.



S'il se montre sceptique sur les activités du groupe dans les processeurs pour PC et serveurs, le bureau d'études dit s'attendre à une accélération de la croissance dans l'automobile, grâce à sa filiale Mobileye, et dans l'activité de fonderie, qui consiste à assembler des composants pour d'autres entreprises.



Surtout, BofA dit aujourd'hui constater une sous-valorisation des actifs-clé d'Intel sur la base d'une méthodologie de la somme des parties, un phénomène qui pourrait être partiellement comblé avec la scission à venir de sa division de puces programmables, prévue pour le début 2024.



Intel avait déjà progressé de 1,4% hier suite à la présentation de ses dernières avancées dans l'IA à l'occasion de la journée 'AI Everywhere' organisée à New York.



En Bourse, le titre a grimpé de 70% cette année, surperformant à la fois le Dow Jones (+12%) et le Nasdaq (+41%).





