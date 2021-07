Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : dividende trimestriel de 0,3475 $ par action Cercle Finance • 15/07/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé un dividende trimestriel de 0,3475 dollar par action ordinaire, soit un dividende de 1,39 dollar sur une base annuelle. Le dividende sera payable le 1er septembre aux actionnaires inscrits le 7 août, précise Intel.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -0.93%