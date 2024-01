Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: développe sa stratégie IA pour l'automobile information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé au CES son intention d'étendre sa stratégie d'IA sur le marché automobile.



Le groupe a ainsi signé un accord pour l'acquisition de Silicon Mobility pour la gestion avancée de l'énergie des véhicules électriques et la nouvelle famille de SoC de véhicules définis par logiciel améliorée par l'IA.



Intel a également annoncé une nouvelle famille de systèmes de puce (SoC) de véhicules définis par logiciel améliorés par l'IA pour la gestion de l'énergie des véhicules électriques (VE).



' Les SoC SDV améliorés par l'IA d'Intel combinent le meilleur des technologies de PC IA et de centre de données Intel nécessaires pour prendre en charge une véritable architecture de véhicule définie par logiciel ', a déclaré M. Weast, vice-président et directeur général d'Intel Automotive.





