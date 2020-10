Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : deux contrats avec le gouvernement américain Cercle Finance • 02/10/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé vendredi s'être vu octroyer par le Département américaine de la Défense un contrat portant sur la seconde phase d'un programme technologique dédié à l'hétérogénéité des systèmes. La deuxième phase du programme 'SHIP' du Pentagone doit permettre de développer des prototypes de packs 'multi-puces' et d'accélérer l'avancement des normes d'interface, des protocoles et de la sécurité pour les systèmes hétérogènes. Aux termes du contrat, le Pentagone aura accès aux programmes R&D actuellement conduits par Intel en Arizona et dans l'Oregon et aux importantes capacités dont dispose le groupe en la matière après les dizaines de milliards de dollars d'investissements qu'il a consentis. En parallèle, Intel a annoncé avoir décroché un contrat de trois ans auprès de Sandia National Laboratories, une autre entité gouvernementale, afin d'explorer le potentiel de l'informatique neuromorphique, qui imite la morphologie du cerveau humain. Le projet doit se focaliser sur la capacité d'apprentissage en temps réel de la puce de recherche neuronale d'Intel, baptisée 'Loihi', explique le géant des semi-conducteurs dans un communiqué.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -1.42%