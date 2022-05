Intel: des avancées dans le projet de 'méga site' de l'Ohio information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 12:26

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi avoir retenu un consortium dirigé par le groupe de construction familial Gilbane en vue de démarrer les travaux de son futur 'méga site' qui sera basé dans l'Ohio.



Le consortium, où figurent également les entreprises McDaniel's Construction, Northstar Contracting et GTSA Construction Consulting, a été chargé des tâches d'excavation et de terrassement en vue du début de le construction de deux usines ultra-modernes.



A elles quatre, ces sociétés ont prévu d'embaucher quelques 7.000 professionnels dans le cadre du projet, un effectif auquel vont s'ajouter des dizaines de milliers d'autres emplois indirects, dans des métiers comme l'hôtellerie et la restauration.



Dans un communiqué, Intel rappelle que ces deux 'fabs' - qui représentent un investissement cumulé de plus de 20 milliards de dollars - doivent l'aider à accroître ses capacités de production et à faire face à l'augmentation de la demande pour les semi-conducteurs les plus avancés.



Le début des travaux de construction est prévue pour cette année, avant une mise en production attendue courant 2025.



Le projet s'étend sur un terrain de plus de 400 hectares à Licking County, suffisamment vaste pour accueillir huit usines au total.