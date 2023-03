Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: décès du co-fondateur Gordon Moore à l'âge de 94 ans information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces américain Intel a annoncé ce week-end le décès à l'âge de 94 ans de l'un de ses deux co-fondateurs Gordon Moore, à l'origine de la célèbre 'loi de Moore'.



Aux côtés de Robert Noyce, un collègue de longue date, Moore avait créé Intel en 1968 avant d'en prendre la direction générale et la présidence du conseil d'administration en 1979.



Le scientifique avait quitté ses fonctions de directeur général du groupe technologique en 1987, tout en demeurant président du conseil. Il en était devenu président d'honneur en 1997.



C'est lui qui avait inventé, en 1965, la loi de Moore, selon laquelle le nombre de transistors dans les circuits intégrés double tous les deux ans, ce qui permet d'augmenter dans la même proportion leurs performances.



Depuis le début des années 2000, il se consacrait, avec sa femme Betty, à des activités philanthropiques qui l'ont conduit à consacrer plus de cinq milliards de dollars à des projets environnementaux, scientifiques ou bien consacrés aux soins des patients.





