Intel: création d'une filiale dédiée à l'IA

(CercleFinance.com) - Le fabricant de processeurs Intel a décidé d'accélérer son développement dans l'intelligence artificielle (IA) en créant une filiale dédiée avec le soutien du fonds d'investissement DigitalBridge.



L'entité, baptisée 'Articul8', se concentrera sur les logiciels d'IA générative à partir des technologies et de la propriété intellectuelle que le groupe californien s'est constitué au cours de deux années d'incubation.



C'est Arun Subramaniyan, l'ancien responsable des activités de centres de données et d'IA d'Intel, qui en assurera la direction générale.



Au-delà de DigitalBridge, plusieurs spécialistes du capital-développement de la trempe de Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures et Zain en seront également actionnaires.



Intel précise que la société de conseil Boston Consulting Group (BCG) a déjà déployé avec succès la plateforme 'Articul8' pour le compte de plusieurs clients dans les domaines des services financiers, de l'aéronautique, des semi-conducteurs et des télécoms.





