Intel : consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Intel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 13% à 6,7 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2019, soit un BPA en croissance de 19% à 1,52 dollar, supérieur de 27 cents au consensus. Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 1,6 point à 60,1% pour des revenus en progression de 8% à 20,2 milliards de dollars, avec des gains de 2% dans l'activité PC et de 15% dans l'activité données. Affichant sur l'ensemble de l'exercice 2019 un BPA ajusté de 4,87 dollars et des revenus de 72 milliards, le groupe anticipe pour 2020 un BPA ajusté de cinq dollars tout rond et un chiffre d'affaires de 73,5 milliards environs.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.94%