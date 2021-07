Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : collaboration autour de la 5G avec Airtel, en Inde information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Intel annonce aujourd'hui une collaboration avec Bharti Airtel (Airtel), le premier fournisseur indien de solutions de communication, afin de stimuler le développement du RAN virtualisé (vRAN) 4G et 5G (vRAN) et du RAN, et saisir toutes les opportunités offertes par la 5G. Cette collaboration doit permettre de faire évoluer les réseaux d'Airtel vers le cloud et de répondre ainsi aux exigences des 345 millions d'abonnés en matière de bande passante et de latence. En tant que membres de l'Alliance O-RAN, les deux sociétés travailleront aussi en étroite collaboration pour développer une gamme de solutions 5G 'Make in India' et mettre en place une infrastructure de télécommunications de classe mondiale en Inde, par le biais de partenaires locaux.

