Intel: collaboration approfondie avec Aible autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé hier une collaboration approfondie avec Aible dans le but de tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et d'avoir un impact commercial rapide et mesurable.



Cette collaboration approfondie, qui comprend des optimisations d'ingénierie et un programme d'analyse comparative innovant, améliore la capacité d'Aible à fournir des résultats rapides à ses entreprises clientes.



Lorsqu'elle est associée aux processeurs Intel, la technologie d'Aible offre une approche sans serveur, permettant aux développeurs de créer et d'exécuter des applications sans avoir à gérer de serveurs, et de créer des applications modernes avec une agilité accrue et un coût total de possession (TCO) inférieur.