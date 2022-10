Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: chute de 59% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Intel publie au titre du troisième trimestre 2022 un BPA ajusté (non-GAAP) en chute de 59% à 0,59 dollar, pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars, en baisse de 15% en glissement annuel sur fond de détérioration des conditions économiques.



'Pour nous positionner sur ce cycle économique, nous nous attaquons activement aux coûts et améliorons l'efficacité dans l'ensemble de l'entreprise', déclare le CEO Pat Gelsinger qui vise ainsi une réduction des coûts de trois milliards de dollars en 2023.



Le fabricant de microprocesseurs révise ses prévisions de revenus pour l'ensemble de 2022 à entre 63 et 64 milliards de dollars, 'reflétant les vents contraires macroéconomiques persistants', et anticipe un BPA ajusté de l'ordre de 1,95 dollar.





