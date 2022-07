Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : chute de -13% vers 35,25$ information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Intel, c'est un peu l'exception qui confirme la règle : les géants de la 'tech' annoncent des résultats bien meilleurs qu'attendus et cela entraine des hausses de +10% sur Meta, +12% sur Amazon, +17% sur Alphabet en 48H... le N°1 des puces aux Etats Unis annonce des ventes en baisse, une division par 5 de ses bénéfices et réduit fortement ses prévisions pour 2022.



Le titre menace ainsi son plancher des 36,3$ du 1 juillet, et sous 35,8$, il n'y a plus rien pour enrayer une chute vers 33,5$, le plancher du 2/12/2016 et 30/06/2017.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -9.93%