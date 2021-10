Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : chute de -11%, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 11% à la Bourse de New York. Wedbush Securities a ramené vendredi son objectif de cours sur Intel de 50 à 45 dollars suite à la présentation des résultats de troisième trimestre du fabricant de processeurs américain. Dans une note de réaction, le broker américain explique que la thèse d'investissement négative qu'il a développée vis-à-vis du groupe californien s'est trouvée confirmée par les chiffres dévoilés hier soir. Si Wedbush considère en effet qu'Intel fait le bon choix en dopant ses investissements, en augmentant ses capacités de production et en relançant sa marque, le courtier fait également remarquer que ces efforts vont nécessairement pénaliser les résultats au cours des années qui viennent, mais aussi peser sur son cours de Bourse. Ce scénario s'est matérialisé hier soir, d'après lui, avec la présentation d'objectifs de quatrième trimestre très inférieurs aux prévisions de marché. Les perspectives à plus long terme ne sont guère plus rassurantes, fait-il également valoir, puisqu'Intel déclare viser une marge brute compris entre 51% et 53% pour les prochaines années, alors que le consensus visait jusqu'ici une marge de l'ordre de 56%.

