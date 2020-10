Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : chute de 11% après sa publication trimestrielle Cercle Finance • 23/10/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 11%. Le BPA ajusté trimestriel est globalement conforme aux attentes, à 1,11 dollar. Le groupe a annoncé un léger relèvement de son objectif de BPA ajusté pour 2020 à 4,90 dollars, au lieu de 4,85 dollars. Wedbush réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Intel, avec un objectif de cours abaissé de 51 à 48 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle qui a pourtant vu le groupe battre les attentes du consensus et rehausser modestement ses objectifs annuels. 'Les ventes dans le pôle données (DCG) ont manqué les attentes (contribuant à une marge brute décevante) avec un affaiblissement significatif des ventes aux entreprises et aux administrations', souligne le broker dans sa note sur le géant des microprocesseurs. 'De plus le groupe prévoit une nouvelle détérioration dans ce segment, les dépenses à grande échelle devant s'affaisser au quatrième trimestre tandis que l'activité entreprises reste faible, et la faiblesse du pôle données devrait encore peser sur la marge brute d'Intel', ajoute-t-il.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -11.31%