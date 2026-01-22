Intel chute après avoir annoncé des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations pour le premier trimestre

22 janvier - ** Les actions d'Intel INTC.O chutent de 5,5 % à 51,41 $ après la fermeture des marchés ** INTC prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Intel s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté soit à l'équilibre au premier trimestre, contre des attentes de 5 cents

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,67 milliards de dollars, contre une estimation de 13,40 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté de 15 cents au 4ème trimestre dépasse l'estimation du consensus de 8 cents par action

** INTC a augmenté de 84% en 2025