 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel chute après avoir annoncé des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions d'Intel INTC.O chutent de 5,5 % à 51,41 $ après la fermeture des marchés ** INTC prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Intel s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté soit à l'équilibre au premier trimestre, contre des attentes de 5 cents

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,67 milliards de dollars, contre une estimation de 13,40 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté de 15 cents au 4ème trimestre dépasse l'estimation du consensus de 8 cents par action

** INTC a augmenté de 84% en 2025

Valeurs associées

INTEL
54,3200 USD NASDAQ +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank