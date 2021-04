Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : chiffre d'affaires stable au 1er trimestre Cercle Finance • 23/04/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Intel a publié un chiffre d'affaires ajusté de 18,6 Mds$ au titre du 1er trimestre, un chiffre stable par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'établit à 5,7 Mds$, soit un recul de 6% en un an. Le BPA ajusté se chiffre à 1,39 $, en baisse de 1%, mais reste toutefois supérieur au consensus. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Intel vise un chiffre d'affaires ajusté de 75,5 Mds$ et un BPA ajusté de 4,6$. Saluant 'une demande exceptionnelle', Pat Gelsinger, directeur général d'Intel indique que 2021 constitue 'une année charnière pour Intel'. 'Nous établissons notre base stratégique et investissons pour accélérer notre développement et capitaliser sur la croissance explosive des semi-conducteurs qui alimentent notre monde de plus en plus numérique. '

