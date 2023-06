Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: cession d'une participation dans IMS information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Intel annonce un accord pour la cession d'une participation d'environ 20% dans son activité IMS Nanofabrication GmbH à Bain Capital, dans le cadre d'une transaction qui valorise IMS à environ 4,3 milliards de dollars.



Selon le groupe, cette transaction accélérera l'innovation des outils critiques d'écriture de masques multifaisceaux - essentiels à l'écosystème des semi-conducteurs pour la création de la technologie EUV - et favorisera une collaboration intersectorielle plus étroite.



Le géant des microprocesseurs précise que cette cession devrait être conclue au troisième trimestre 2023. IMS fonctionnera comme une filiale autonome et continuera d'être dirigée par Elmar Platzgummer en tant que CEO.





Valeurs associées INTEL NASDAQ 0.00%