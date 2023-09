Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: cession d'une nouvelle part dans IMS information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - Intel annonce avoir accepté de vendre une participation d'environ 10% dans IMS Nanofabrication à TSMC, investissement qui évalue IMS à environ 4,3 milliards de dollars, 'ce qui correspond à l'évaluation de la vente récente de participation à Bain Capital'.



Le géant des microprocesseurs conservera toutefois la participation majoritaire d'IMS, qui continuera à fonctionner en tant que filiale autonome sous la direction du PDG Elmar Platzgummer. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2023.



Ensemble, les investissements de Bain Capital et de TSMC confèrent à IMS une autonomie accrue qui l'aidera à accélérer sa croissance et à 'conduire la prochaine phase de l'innovation technologique lithographique'.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +3.33%