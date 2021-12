Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: cède ses activités SSD et NAND à SK hynix information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé aujourd'hui avoir finalisé une première partie de la vente de ses activités de mémoire flash, soit les activités NAND et SSD, à SK hynix, basée à Séoul (Corée du Sud), pour 7 milliards de dollars.



Jusqu'à la clôture finale de la transaction, Intel continuera toutefois à fabriquer des plaquettes NAND dans son usine de fabrication à Dalian (Chine) - usine qui sera cédée à SK hynix - et conservera aussi temporairement la propriété intellectuelle liée à la conception et à la fabrication des plaquettes flash.



L'opération devrait être close en mars 2025, lorsque SK hynix achètera à Intel les actifs commerciaux NAND restants, pour 2 milliards de dollars.



Intel indique vouloir investir le produit de la transaction pour 'fournir des produits de pointe et faire progresser ses priorités de croissance à long terme'.





