Intel: BPA plus que triplé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Intel publie un BPA ajusté (non-GAAP) de 0,54 dollar au titre des trois derniers mois de 2023, contre 0,15 dollar un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 12,4 points à 16,7%.



Le fabricant de microprocesseurs a accru son chiffre d'affaires de 10% à 15,4 milliards de dollars, une croissance tirée en particulier par sa division Client Computing Group (CCG) dont les revenus ont grimpé d'un tiers.



'Nous avons continué à améliorer l'efficacité opérationnelle et confortablement atteint notre engagement de réaliser des économies de coûts de trois milliards de dollars en 2023', souligne son CFO David Zinsner.



Déclarant avoir ainsi dépassé les attentes pour un quatrième trimestre consécutif, Intel indique tabler sur un BPA ajusté de 0,13 dollar et un chiffre d'affaires de 12,2 à 13,2 milliards pour le premier trimestre 2024.





