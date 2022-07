Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: BPA divisé par cinq au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Intel a publié jeudi soir un BPA ajusté de 0,29 dollar au titre du deuxième trimestre, en chute de 79% en comparaison annuelle, pour une marge opérationnelle ajustée en baisse de 25,7 points à 9,2% et des revenus de 15,3 milliards de dollars, en contraction de 17%.



'Le déclin soudain et rapide de l'activité économique a été le principal moteur de ces résultats décevants, mais ils reflètent également nos propres problèmes d'exécution', a reconnu le PDG du géant des microprocesseurs, Pat Gelsinger.



A l'occasion de ses trimestriels, Intel a révisé ses prévisions de revenus pour 2022 à entre 65 et 68 milliards de dollars, tout en réitérant les prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés à entre -1 et -2 milliards.





