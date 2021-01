Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : BPA ajusté stable au 4e trimestre Cercle Finance • 22/01/2021 à 09:08









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi soir avoir engrangé un bénéfice net ajusté en repli de 6% à 6,2 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit un BPA stable à 1,52 dollar, mais dépassant fortement le consensus de marché. Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 1,7 point à 58,4% pour des revenus en retrait de 1% à 20 milliards de dollars, avec un gain de 9% dans l'activité PC, mais une baisse de 11% dans l'activité données. Affichant sur l'ensemble de 2020 un BPA ajusté de 5,30 dollars et une croissance des revenus de 8%, dépassant ainsi ses objectifs d'il y a trois mois, Intel annonce un relèvement de 5% de son dividende trimestriel par action, à 0,3475 dollar.

