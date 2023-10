Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: augmentation de 11% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Intel a publié jeudi soir au titre du troisième trimestre 2023 un BPA de 0,41 dollar en données ajustées (non-GAAP), en augmentation de 11% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires en repli de 8% à 14,2 milliards, au-dessus de sa fourchette-cible.



'Le BPA a été soutenu par un levier d'exploitation solide et une discipline en matière de dépenses', explique le groupe, ajoutant avoir 'franchi des étapes clés dans les domaines des processus et des produits, de la fonderie et de l'intelligence artificielle (IA)'.



Pour le trimestre en cours, le fabricant de microprocesseurs affirme anticiper un bénéfice ajusté de l'ordre de 0,44 dollar par action et une marge brute ajustée de 46,5%, pour des revenus attendus entre 14,6 et 15,6 milliards de dollars.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +9.29%