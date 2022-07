Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: annonce le montant du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,365 $ par action ordinaire de la société (soit un dividende de 1,46 $ par action sur une base annuelle).



Le dividende sera payable le 1er septembre 2022.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -1.07%