Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : annonce le montant du dividende trimestriel Cercle Finance • 11/03/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé que son conseil d'administration avait décidé d'un dividende trimestriel de 0.3475 USD par action - ou 1.39 USD sur une base annuelle - sur les actions ordinaires de la société. Le dividende sera payable le 1er juin.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +1.93%