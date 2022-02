Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: acquisition de Tower Semiconductor information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition du fondeur israélien Tower Semiconductor sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de 5,4 milliards de dollars.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le géant américain des semi-conducteurs précise qu'il compte proposer 53 dollars au comptant pour chaque titre Tower, qui cote sur le Nasdaq.



Le groupe de Santa Clara (Californie) explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accroître ses capacités de production afin de satisfaire une demande de puces 'sans précédent'.



Tower, une fonderie de semiconducteurs analogiques, fournit des plateformes technologiques et de fabrication de circuits intégrés destinés à des marchés tels que l'électronique grand public, l'automobile ou les communications mobiles.



Le groupe exploite deux sites de fabrication en Israël, deux aux Etats-Unis et trois au Japon.



En mars 2021, Intel s'était fixé comme objectif de devenir un fournisseur 'majeur' de capacités de fonderie aux Etats-Unis comme en Europe.





