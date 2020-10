Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : acquisition de la start-up californienne SigOpt Cercle Finance • 29/10/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi l'acquisition de SigOpt, une start-up de San Francisco spécialisée dans l'optimisation des modèles logiciels destinés à l'intelligence artificielle. Le fabricant de puces explique que les technologies de SigOpt sont utilisées afin de paramétrer des matériels et des logiciels, dans le cadre de cas d'utilisation, mais aussi pour faire face à des charges de travail liées à l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique ou l'analyse de données. Dans son communiqué, Intel indique qu'il a l'intention d'avoir recours aux logiciels de SigOpt en vue d'élaborer ses propres produits d'intelligence artificielle et d'accélérer son offre à destination des développeurs. Les termes financiers de l'acquisition, qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année, n'ont pas été dévoilés.

