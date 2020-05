Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : acquisition de la société israélienne Moovit Cercle Finance • 05/05/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Intel a acheté Moovit, une société basée en Israël, pour environ 900 millions de dollars, a annoncé le fabricant de puces américain, dans le but de développer son activité de conduite autonome Mobileye. Moovit a été fondée en 2012 et compte environ 200 employés à Tel Aviv. Moovit est connu pour une application de mobilité urbaine qui offre aux voyageurs une planification des voyages en combinant les transports en commun, les services de vélos et de scooters, le covoiturage et le covoiturage. L'acquisition permet à Mobileye de progresser vers son projet de fournisseur de mobilité complet, y compris les services robotaxi, qui est un marché estimé à 160 milliards de dollars d'ici 2030. Mobileye utilisera l'ensemble de données de transport de Moovit pour optimiser les technologies prédictives basées sur la demande des clients et les modèles de trafic, a déclaré Intel. L'accord fait suite à une série d'acquisitions liées à la mobilité par Intel ces dernières années, y compris Mobileye en 2017. Depuis cette acquisition, les revenus de Mobileye ont plus que doublé.

