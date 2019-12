Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : acquisition de Habana Labs pour près de 2 Mds$ Cercle Finance • 16/12/2019 à 16:09









(CercleFinance.com) - Intel a réalisé l'acquisition de Habana Labs, une société basée en Israël pour environ 2 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de puces californien. L'accord vise à renforcer le portefeuille d'intelligence artificielle (IA) d'Intel et à accélérer ses efforts sur le marché du silicium AI en croissance rapide, qui devrait dépasser les 25 milliards de dollars d'ici 2024. Intel prévoit de générer plus de 3,5 milliards de dollars de revenus tirés de l'IA cette année, en hausse de plus de 20% par rapport à 2018. Habana Labs restera une unité commerciale indépendante et continuera d'être dirigée par son équipe de direction actuelle, a indiqué le groupe.

